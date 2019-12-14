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Зимние олимпийские виды спорта

Плющенко считает, что Загитова может сменить тренеров

В пятницу российская фигуристка заявила, что приостанавливает соревновательную карьеру, но продолжает тренировки
Евгений Плющенко Вячеслав Прокофьев/TACC
Описание
Евгений Плющенко
© Вячеслав Прокофьев/TACC

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова могла сделать паузу в карьере, чтобы определиться с тренерами, спортсменке нужно больше внимания. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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В пятницу 17-летняя Загитова заявила в эфире Первого канала, что приостанавливает соревновательную карьеру, однако продолжает тренировки. В декабре Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при по медицинским причинам, заявив, что получила повреждение во время одного из прыжков при выполнении произвольной программы.

"Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю - Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени. Надо двигаться дальше - впереди еще много времени, а она мощный спортсмен", - считает Плющенко.

"Да, была неудача в финале Гран-при в Турине, но и у меня такое было - я просто отвратительно прокатался в Гран-при, а потом смог выиграть чемпионат мира", - отметил Плющенко.

Загитова под руководством Этери Тутберидзе стала олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место, а место на пьедестале заняли ученицы Тутберидзе - Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Теги
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