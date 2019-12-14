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Зимние олимпийские виды спорта

Москвина надеется, что Загитова сможет вернуться к стартам после отдыха

Специалист считает, что решение фигуристки приостановить карьеру назревало давно
Тамара Москвина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тамара Москвина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина сохраняет надежду, что олимпийская чемпионка Алина Загитова сможет вернуться к соревновательной деятельности после психологического и физического отдыха. Об этом она сообщила ТАСС.

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Ранее 17-летняя Загитова объявила о том, что приостанавливает участие в соревнованиях, не прекращая при этом тренировки. Она не выступит на предстоящем чемпионате России в Красноярске, который является отборочным стартом к чемпионату Европы. Также фигуристка заявила, что не планирует занимать место в сборной без отбора.

"Судя по тому интервью, которое я услышала, это ее решение, которое одобрено ее тренерами, и этот неспонтанный шаг назревал давно, поэтому лучше принять решение самостоятельно и разумно, чем, допустим, довольствоваться тем, когда тебя что-то вынудит закончить катание, - сказала Москвина. - Они очень правильно выбрали термин, обозначили, что она пока приостанавливает - вот если бы она сказала, что закончила, это был бы конец, но она сказала "приостанавливает", это правильно, потому что многие спортсмены высокого уровня, которые находятся на вершине мастерства и обязаны его демонстрировать зрителям все время, они требуют отдыха эмоционального, физического, морального. Отдыха от ответственности за свое мастерство, поэтому это сделано правильно, и в этом термине сквозит надежда, что если что-то приостановлено, то оно может быть и возобновлено, это оставляет надежду на то, что после эмоционального и физического отдыха Алина попробует снова набрать форму и начать выступать".

"Такие случаи были - Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Виктор Петренко, Тесса Вирчу и Скотт Моир, так что мне очень понравилось интервью, она говорила совершенно естественно, разумно, очень обоснованно, - отметила она. - И эти правильные слова о приостановке дают надежду болельщикам, что после перерыва она снова воспрянет и продолжит радовать своим мастерством".

Загитова может вернуться

Также Москвина поделилась мнением о том, каким образом на Загитовой скажется период вне соревновательного тонуса. "Ее участие на чемпионате мира вполне возможно, также в российском и международном календарях есть и другие соревнования, и если она захочет, она сможет там выступать, кроме того, у спортсменов такого уровня умение концентрироваться на старты сохраняется очень долгое время, - добавила она. - Если, условно, полсезона или несколько месяцев она не будет участвовать в соревнованиях - ничего страшного, потому что у них на тренировках в их группе каждый день такие соревнования среди фигуристок высокого класса, молодых девчонок, поэтому у меня нет и тени грусти от ее интервью - наоборот разумное решение с прицелом на то, что она сможет вернуться. А если не вернется в спорт высоких достижений, ее мастерство будет продолжать радовать зрителей в других формах фигурной деятельности, так что мы с ней не прощаемся, а наоборот ждем ее снова увидеть".

Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в личном турнире и серебряный призер Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.

Теги
Москвина, Тамара НиколаевнаЗагитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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