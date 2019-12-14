"Клипперс" обыграли "Миннесоту" в матче НБА, Джордж и Леонард набрали в сумме 88 очков

ТАСС, 14 декабря. "Лос-Анджелес Клипперс" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 124:117 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал защитник "Клипперс" Пол Джордж, который набрал 46 очков, сделал 5 подборов, 7 результативных передач и 2 перехвата. Его партнер по команде форвард Кавай Леонард сделал дабл-дабл - 42 очка и 11 подборов, также в его активе 2 результативных паса. Джордж и Леонард стали первыми игроками в истории "Клипперс", который вместе в одном матче набрали 40 и более очков. В истории НБА подобное случилось в 21-й раз и впервые с 22 февраля 2019 года, когда Джордж и защитник Рассел Уэстбрук в составе "Оклахомы" в матче с "Ютой" (148:147 ОТ) набрали соответственно 45 и 43 очка.
В составе "Миннесоты" больше всех очков набрал центровой Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл - 39 очков и 12 подборов, также в его активе 3 результативные передачи. Его партнер по команде защитник Эндрю Уиггинс набрал 34 очка, сделал 3 подбора, 2 передачи и 1 перехват.
В турнирной таблице Западной конференции "Клипперс" занимают второе место, одержав 20 побед и потерпев 7 поражений, первым идет "Лос-Анджелес Лейкерс" с 23 победами в 26 матчах. "Миннесота", имеющая в активе 10 побед и 15 поражений, расположилась на 10-й строчке.
"Клипперс" в следующем матче 15 декабря в гостях сыграют с "Чикаго", "Миннесота" 19 декабря примет "Нью-Орлеан".
Результаты других матчей игрового дня:
"Майами" - "Лейкерс" - 110:113;
"Орландо" - "Хьюстон" - 107:130;
"Филадельфия" - "Нью-Орлеан" - 116:109;
"Атланта" - "Индиана" - 100:110;
"Мемфис" - "Милуоки" - 114:127;
"Чикаго" - "Шарлотт" - 73:83;
"Юта" - "Голден Стэйт" - 114:106;
"Сакраменто" - "Нью-Йорк" - 101:103.