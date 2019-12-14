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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер: успех Репилова и Демченко на трассе ЧМ-2021 придает дополнительную значимость

В ночь на субботу Роман Репилов на этапе Кубка мира в Уистлере занял первое место, Виктория Демченко - третье

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Успешное выступление россиян Романа Репилова и Виктории Демченко на третьем этапе Кубка мира по санному спорту в канадском Уистлере, где в 2021 году пройдет чемпионат мира, придает дополнительную значимость. Об этом ТАСС заявил личный тренер спортсменов Альберт Демченко.

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В ночь на субботу Репилов на этапе Кубка мира занял первое место, Демченко стала третьей.

"Считаю, что большая проделанная работа на тренировках наконец-то выразилась в результат, - сказал Демченко. - В Уистлере идет третий этап Кубка мира, и уже все раскатались, набрали форму. Успешное выступление наших спортсменов на трассе, где в следующем сезоне пройдет чемпионат мира, придает дополнительную значимость, они стартовали с приглядкой на будущее. Мы, тренеры, смотрим ошибки и думаем, где надо прибавить, чтобы к чемпионату мира 2021 года подойти в оптимальном состоянии".

"Если говорить про Викторию, у которой начало прошлого сезона не заладилось, то в этот раз она уже второй раз стала третьей в личной гонке. Это преображение я связываю в том числе и с тем, что летом она очень много работала с нейропсихологами. Это дало свой результат, я считаю, у нее стабилизировалось психологическое состояние, настроение. На старт она выходит теперь в более спокойном состоянии, что также положительным образом отражается на результате", - добавил специалист.

Комментируя победу Репилова, Демченко отметил, что в этом сезоне он стал более собранным. "Что касается Романа, то в его успехе нет ничего удивительного, он давно уже входит в список самых сильных саночников мира, на данный момент выступает в свою силу. В первом заезде у него был небольшой сбой, зато во втором он отработал на полную катушку. Считаю, в этом сезоне он стал более собранным, Роман, как и Виктория, также работал все лето с нейропсихологом, что положительно отразилось на стабильности результатов", - сказал он.

Этап Кубка мира в Уистлере завершится в ночь на воскресенье.

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