Российский конькобежец Муштаков стал первым на 500 м на этапе КМ, Кулижников - второй

ТАСС, 14 декабря. Россиянин Виктор Муштаков занял первое место на дистанции 500 метров на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в японском Нагано.

Спортсмен показал результат 34,508 секунды. Второе место занял еще один представитель России Павел Кулижников (34,520), третьим стал японец Юма Мураками (34,545). Россиянин Артем Арефьев стал шестым (34,764), Руслан Мурашов - 17-м (35,288).

Муштаков является двукратным бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Кулижников - трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях (дважды - 500 м, один раз - 1000 м), обладатель трех золотых медалей чемпионатов мира в спринтерском многоборье и двукратный победитель чемпионата Европы (1000 м и командный спринт), ему принадлежит действующий мировой рекорд на дистанции 500 м (33,61).

Этап Кубка мира в Нагано завершится в воскресенье.