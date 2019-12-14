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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонисты Елисеев и Юрлова-Перхт представят Россию в Рождественской гонке

Старт состоится 28 декабря на домашнем стадионе немецкого футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене
Матвей Елисеев Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Матвей Елисеев
© Александр Рюмин/ТАСС

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россияне Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт выступят в ежегодной Рождественской гонке по биатлону. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе сборной России.

Рождественская гонка, которая официально называется "Мировой командный вызов по биатлону", пройдет 28 декабря на домашнем стадионе немецкого футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене.

Елисеев, завоевавший в этом сезоне первую в карьере медаль на этапе Кубка мира (бронзовую), впервые примет участие в Рождественской гонке, чемпионка мира Юрлова-Перхт выступит в Гельзенкирхене в шестой раз.

В этом году Рождественская гонка станет прощальным стартом для двукратной олимпийской чемпионки немки Лауры Дальмайер. О завершении профессиональной карьеры биатлонистка объявила в мае, на тот момент ей было 25 лет. Свое решение она объяснила утратой мотивации продолжать соревновательную деятельность.

В Гельзенкирхене точку в карьере ставили российский биатлонист Антон Шипулин, восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален и его супруга четырехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева.

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Зимние олимпийские виды спорта
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