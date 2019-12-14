Гарт гордится выступлением российских саночников на этапе Кубка мира в Канаде

МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт испытывает гордость от выступления россиян на этапе Кубка мира в канадском Уистлере. Об этом она сообщила ТАСС.

В субботу россияне Роман Репилов и Татьяна Иванова стали обладателями золотых наград. Кроме того, бронзу в женских соревнованиях завоевала еще одна российская саночница Виктория Демченко.

"Все молодцы у нас, подтянулась вся сборная, я очень рада, было ради чего не спать ночь, - сказала Гарт. - Я считаю, таких результатов удается достигать за счет планомерной работы тренерского состава, тренеры у нас сильные, грамотно распределена нагрузка в тренерском штабе во главе с Сергеем Чудиновым и Альбертом Демченко. Значит, все выстроено правильно, плюс грамотно организованы тренировочные мероприятия летом, подготовительный период, спортсмены молодцы, в такой непростой с психологической точки зрения обстановке они показывают отличные результаты. Ну и у нас, конечно, классные сани, все это вкупе дает такой результат, и я очень им горжусь".

В 2021 году Уистлер примет чемпионат мира по санному спорту. "Я очень на это [что успешное выступление на Кубке мира в Канаде поможет сборной при подготовке к чемпионату мира] надеюсь, - добавила глава ФССР. - Но загадывать давайте не будем. Знаете, и на своих трассах иногда бывают некоторые моменты, надеюсь, все будет хорошо".

Этап Кубка мира в Уистлере завершится в ночь на воскресенье.