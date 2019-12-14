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Зимние олимпийские виды спорта

Лайшев: Загитовой рано пришлось стать взрослой, это не каждый выдержит

Директор "Самбо-70" считает, что фигуристка может вернуться к соревнованиям после перерыва

МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова была вынуждена очень рано повзрослеть, с таким бременем может справиться не каждый человек. Такое мнение ТАСС высказал Ренат Лайшев, директор Центра спорта и образования "Самбо-70", воспитанницей которого является Загитова.

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В пятницу 17-летняя Загитова объявила о том, что приостанавливает участие в соревнованиях, не прекращая при этом тренировки. Она не выступит на предстоящем чемпионате России в Красноярске, который является отборочным турниром к чемпионату Европы. Также фигуристка заявила, что не планирует занимать место в сборной без отбора.

"Она очень талантливый человек, который не растратил, конечно, свой потенциал, - сказал Лайшев. - Можно понять, я вообще поражаюсь сам ими [фигуристками], хотя мы непосредственно с ними работаем, и то, что она в 10-м классе выиграла Олимпийские игры в такой тяжелой борьбе, а я был в Пхёнчхане вместе с ними, это огромная психологическая нагрузка, она не ожидала сама этого. Потом мы всей школой уговаривали ее ехать на чемпионат мира [2019 года в Японии], она не хотела, но в итоге поехала и выиграла его, затем уговаривали поехать на финал Гран-при, но она совсем еще девчонка, учится в 11-м классе, на ней лежит большая нагрузка, у нее семья. Ей резко пришлось быть взрослой, я бы так сказал, и это не каждый выдержит".

Директор "Самбо-70" считает, что возвращение Загитовой к соревнованиям возможно. "У спортсменов во всех видах есть пресыщение - залом, татами, ковром, льдом, - отметил собеседник агентства. - Иногда достаточно даже трех месяцев, чтобы голова отдохнула и тебя опять потянуло в зал, такое существует во всех видах спорта. К 17 годам она - самая выдающаяся одиночница за всю историю российского и советского женского катания, спортсменка, которая выиграла все, у нас таких никогда не было, да и в мире таковой, помимо нее, была только одна (южнокорейская фигуристка Ким Ён А - прим. ТАСС)".

Также Лайшев сообщил, что "Самбо-70" продолжит оказывать Загитовой всяческую поддержку. "А куда нам деваться, она у нас учится, у нас плотная связь учителей и администрации с родителями, Федерация фигурного катания на коньках России очень нам благодарна, они видят, что мы их надежные союзники, и она молодец, что поблагодарила учителей вчера, потому что мы создаем все условия. Все, что она сделала для самой себя, школы, Москвы и страны, - за это и нам нужно благодарить ее, она молодец, и для ее лет это настоящий подвиг".

Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в личном турнире и серебряный призер Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.

Теги
Загитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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