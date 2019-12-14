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Зимние олимпийские виды спорта

Тренер отверг версию, что Бабиков лишился места в сборной России по биатлону из-за блата

Сергей Белозеров отметил, что в команду попадают согласно результатам

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Старший тренер сборной России по биатлону Сергей Белозеров отверг версию, что Антон Бабиков лишился места в основной команде не по спортивным причинам. Об этом он заявил ТАСС.

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Чемпион мира 2017 года Бабиков в середине ноября не выполнил критерии отбора в основную команду страны по итогам контрольных стартов в Тюмени, однако попал в сборную на первый этап Кубка мира благодаря личной лицензии, завоеванной в прошлом сезоне. Заняв в шведском Эстерсунде 14-е место в индивидуальной гонке, Бабиков набрал больше очков, чем три других биатлониста сборной России - Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Никита Поршнев. Несмотря на это, тренерский штаб сборной России принял решение не оставлять его в основе на второй этап в Хохфильцене, который проходит на этой неделе. Тренер биатлониста Виктор Никитин объяснил это тем, что личным тренером Поршнева является Белозеров, а Малышко - главный тренер сборной Анатолий Хованцев.

"Блата у нас в команде нет. У нас все по результатам, это позволяет избежать лишних разговоров. Мы стараемся выдерживать критерии. Сначала посмотреть, что из этого получилось, а что - нет. А иначе все время будут возникать предположения о блате", - сказал Белозеров.

Хованцев и Белозеров решение по Бабикову объяснили его результатами в отборе и слишком медленным ходом прохождения дистанции. "Нам надо смотреть на способность спортсмена реализоваться на более высоком уровне, и к Антону был именно такой подход. После сбора в Рамзау в Тюмени у меня был с ним разговор, я ему сказал, что он и Матвей Елисеев - участники последней Олимпиады и, судя по тому, как будут развиваться события, они автоматически будут становиться лидерами команды. Но лидерами надо становиться не номинально, а подтверждать это результатами", - сказал Белозеров, который возглавил мужскую сборную в сентябре.

"Да, сейчас я с ним работал не полный год, но на будущий сложилось понимание того, как мы можем изменить тренировку, но если он сам не хочет ничего менять, маловероятно, что что-то получится. Относительно прошлого года сейчас у него было неплохое развитие, я на него очень рассчитывал, но провал с 11 по 15 ноября ничем необъясним, сам он тоже ничего не объясняет и не говорит. Есть у нас много и других нюансов, подтвержденных цифрами, которые говорят не в его пользу, озвучивать их смысла нет, это рабочие моменты, которые знал и личный тренер. Ему было сказано, чтобы он нам помогал в этом направлении, но ничего не изменилось", - добавил он.

Бабиков сможет вернуться в команду, если успешно выступит в "Ижевской винтовке", которая пройдет с 26 по 29 декабря.

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