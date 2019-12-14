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Зимние олимпийские виды спорта

Жулин: у Загитовой нет мотивации, чтобы учить четверные прыжки и соответствовать 15-летним

Тренер считает, что фигуристка уже не сможет претендовать на высокие места
Александр Жулин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Жулин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российский тренер Александр Жулин считает, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой уже нет смысла возвращаться в спорт, так как она уже всего достигла. Таким мнением Жулин поделился с ТАСС.

В пятницу 17-летняя Загитова объявила о том, что приостанавливает участие в соревнованиях, не прекращая при этом тренировки. Она не выступит на предстоящем чемпионате России в Красноярске, который является отборочным турниром к чемпионату Европы. Также чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при заявила, что не планирует занимать место в сборной без отбора.

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"Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать? Очевидно, что человек, который выиграл все на свете, уже не имеет той мотивации, чтобы учить в этом возрасте четверные и соответствовать 15-летним. Поэтому абсолютно верное решение, и дай ей бог здоровья, - сказал Жулин. - Она нас порадовала всеми своими программами, шикарными прокатами, но это спорт, все идет вперед, ведь когда-то и она создала такую же ситуацию для Жени Медведевой, и это нормально - спорт омолодился, деваться некуда".

На вопрос ТАСС, как быть в этих условиях любителям "зрелого" женского катания, которое пропагандировал сам Жулин, он ответил: "Да, конечно, можно было бы создать юниорский, молодежный до 17 лет и взрослый чемпионаты с 17 лет, но даже я, который всегда ратовал за катание Эшли Вагнер, Загитовой, Каролины Костнер, сейчас понимаю - это утопическая идея. Это действительно красотища, но даже я признал - безумно интересно смотреть на пять четверных Александры Трусовой, на Алену Косторную. Косторная, на мой взгляд, на сегодняшний день воплощение всего - молодость, прыжки, потрясающее катание, Валиева такая же подрастает".

"Время не остановить - ничего не сделаешь, когда-то, может быть, и Трусовой также придется заканчивать или той же Косторной. Так что абсолютно верное решение приняла Алина - зачем ей падать с двойных акселей, когда другие четверные прыгают", - считает Жулин.

Собеседник ТАСС отметил отношение спортсменки к своим тренерам: "Верное решение, и Этери [Тутберидзе] молодец, что не стала уговаривать ее. И я порадовался вчера, когда смотрел ее заявление - Алина сказала о своих тренерах "это моя вторая семья, у нас замечательные отношения". Я рад - очень разумная девушка оказалась, большая умница".

Теги
Загитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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