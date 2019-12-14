Хоккеист Аалтонен считает, что обмен в СКА поможет ему прогрессировать

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Финский нападающий Миро Аалтонен считает, что переход из подмосковного "Витязя" в петербургский СКА поможет ему выйти на новый уровень. Об этом Аалтонен рассказал журналистам.

В четверг СКА выменял права на Аалтонена у подмосковного "Витязя" в обмен на права на шведского форварда Понтуса Оберга, который сейчас выступает в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто". Аалтонен выступал за "Витязь" в сезоне-2016/17 и с прошлого сезона, он провел 162 матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и набрал 110 очков (47 шайб + 63 передачи). В текущем сезоне форвард сыграл 34 матча и набрал 24 (9+15) очка.

"Я думаю, что для меня это шанс выйти на более высокий уровень. СКА - одна из лучших команд КХЛ, и для меня это хорошая возможность прогрессировать. Я никогда не думал о том, что буду обменян в СКА, но это случилось", - отметил 26-летний Аалтонен.

В составе СКА теперь четыре финских центральных нападающих - Аалтонен, Йори Лехтеря, Йоонас Кемппайнен и Ярно Коскиранта. "Я знаю их, все хорошие игроки, и я очень рад присоединиться к ним", - сказал Аалтонен.

В составе сборной Финляндии Аалтонен на Кубке Первого канала в воскресенье проведет матч на футбольном стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге с командой России. "Это будет очень интересная игра. Мы будем хорошо готовы к ней", - заключил финский хоккеист.

В субботу сборная Финляндии на Кубке Первого канала победила команду Швеции со счетом 5:1. Аалтонен отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами.