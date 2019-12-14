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Бокс

Российский боксер Алоян не будет отбираться на Олимпиаду-2020

Россиянин является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года
Михаил Алоян Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Михаил Алоян
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян не будет участвовать в отборе на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Михаил не планирует участвовать в отборе на Олимпиаду", - сказал собеседник агентства.

Алоян является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В его активе также была серебряная медаль Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, которой боксер был лишен после нарушения антидопинговых правил.

На счету 31-летнего Алояна шесть поединков по профессиональному боксу, в которых он одержал пять побед (ни одного - нокаутом). В прошлом бою в четверг он выиграл в Кемерове у панамца Роналя Батисты решением судей.

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Бокс
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