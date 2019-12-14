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Кубок мира по биатлону

Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии

Победу одержала сборная Норвегии
Светлана Миронова EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD
Описание
Светлана Миронова
© EPA-EFE/ANDREAS SCHAAD

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России заняла второе место в эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

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В составе российской команды выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт. Россиянки проиграли победительницам гонки 8,2 секунды, использовав на восьми огневых рубежах пять дополнительных патронов. Первое место заняла сборная Норвегии (1 час 10 минут 4,7 секунды; 1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов), третьими стали швейцарки (+1.04,1; 1+9).

Для российской команды эта медаль стала четвертой в текущем сезоне Кубка мира. На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Матвей Елисеев занял третье место в спринте, в пятницу на этапе в Хохфильцене бронзовыми призерами в спринтерских гонках стали Миронова и Александр Логинов.

Позднее в субботу состоится мужская гонка преследования. Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится в воскресенье мужской эстафетой и женской гонкой преследования.

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РоссияКубок мира по биатлону
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