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Зимние олимпийские виды спорта

Соревнования на этапе КМ по горнолыжному спорту во Франции перенесены из-за непогоды

В воскресенье пройдут соревнования в слаломе

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Соревнования по слалому на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту во французском Валь-д'Изере (департамент Савойя) перенесены на воскресенье из-за сильного ветра. Об этом в субботу сообщило агентство AFP со ссылкой на организаторов.

В субботу должны были состояться соревнования по слалому, но из-за сильного ветра утром организаторы сократили маршрут и перенесли заезды на более позднее время. Однако через несколько часов погода не улучшилась, в связи с чем было решено перенести состязания на воскресенье. Они пройдут вместо запланированных соревнований по гигантскому слалому, которые будут проведены на другом этапе.

Ранее национальная метеорологическая служба Франции Meteo-France сообщила, что в департаментах Изер, Савойя и Верхняя Савойя введен предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги из-за сильного ветра, который может спровоцировать сход лавин.

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Зимние олимпийские виды спорта
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