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Зимние олимпийские виды спорта

Траньков: возвращение на лед далось лишь Плющенко, вернется Загитова - буду с ней на "вы"

Олимпийский чемпион считает, что Загитовой как никогда нужно отдохнуть
Максим Траньков Сергей Фадеичев/ТАСС
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Максим Траньков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Возвращение в фигурное катание после перерыва успешно, причем дважды, удавалось лишь двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, Алине Загитовой будет тяжело это сделать. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков.

В пятницу 17-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о том, что приостанавливает участие в соревнованиях, не прекращая при этом тренировки. Она не выступит на предстоящем чемпионате России в Красноярске, который является отборочным турниром к чемпионату Европы. Также чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при заявила, что не планирует занимать место в сборной без отбора.

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"Думаю, мое мнение прозвучит жестко, но у нас в фигурном катании это уже какая-то мода - брать паузу. Не вижу смысла в таких заявлениях, - отметил Траньков. - Когда мы с Таней Волосожар уходили, мы не собирали пресс-конференций, не давали сложновыполнимых обещаний. На моей памяти вернулся только Женя Плющенко, дважды и триумфально, но не каждый из нас Плющенко", - отметил Траньков.

"Аделина Сотникова до сих пор возвращается или Лена Радионова. Не знаю, зачем это в принципе делать. Если вернется Алина, станет Женей [Плющенко] в юбке - будет круто. Буду с ней только на "вы" говорить", - сказал Траньков.

Собеседник ТАСС отметил, что Загитовой как никогда нужно отдохнуть: "После ее короткой программы в финале Гран-при мне будет не хватать ее на чемпионате России, но я понимаю, как ей было тяжело - я сам соревновался на чемпионатах России и Гран-при после Олимпийских игр. А тут - маленькая девочка, провалила чемпионат России после Олимпиады, но стала чемпионкой мира, она реально звезда, крутая, но она измождена, ей нужен отдых".

"Так что незачем гадать на кофейной гуще - вернется она или нет, вернется - спокойно будет кататься, не вернется - тоже нормально. Она так напряженно работала, столько с подиума не сходила, плюс взросление, плюс эти девочки со своими четверными прыжками. Так что ее можно понять, и я на ее стороне. Более того, она нашла в себе силы признаться в том, что устала, заявить это во всеуслышание, чего обычно не делают другие, она еще больше выросла в моих глазах, не каждый на это способен", - сказал Траньков.

Теги
РоссияЗагитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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