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Кубок мира по биатлону

Зайцева: российские биатлонистки прекрасно справились с задачей в эстафете на этапе КМ

Россиянки завоевали в Хохфильцене серебро
Ольга Зайцева Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Ольга Зайцева
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Биатлонистки сборной России прекрасно выполнили свою задачу в ходе эстафеты 4х6 км на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

В субботу женская сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла в эстафете 4х6 км второе место.

"Рада за девушек, поздравляю их, - сказала Зайцева. - Отработали хорошо в плане стрельбы, в эстафете очень важно брать наименьшее количество дополнительных патронов. Прекрасно справились с поставленной задачей".

Также Зайцева высказалась относительно большого количества молодых спортсменок в команде. "Я думаю, перспективы есть у всех девочек, которые сейчас там находятся, - сказала она. - И у Тамары Ворониной, и у Резцовой - у них все впереди, надо ждать, чтобы они набирались опыта, стартовали. Не обязательно, чтобы старты были непременно удачными - все это придет с опытом, в этом вопросе я настроена только на позитив и советую всем делать так же".

Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится в воскресенье мужской эстафетой и женской гонкой преследования.

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