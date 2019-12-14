Состав сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в Анси не изменится

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России не будет вносить изменений в состав команды на третий этап Кубка мира по биатлону, который пройдет во французском Анси. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

"Изменений не будет, мы решили, чтобы спортсмены на Кубке IBU [Международного союза биатлонистов] набирали очки и могли выполнить критерии отбора на этапы Кубка мира в новом году", - сказал Хованцев.

Таким образом, на следующем этапе выступят Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Тамара Воронина, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова, Лариса Куклина и Светлана Миронова.

Этап Кубка мира в Анси пройдет с 19 по 22 декабря.