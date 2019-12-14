Вдова боксера Дадашева подала иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина подала иск в США к Атлетической комиссии штата Мэриленд. Об этом ТАСС сообщили в команде Дадашева.

"Иск подан к Атлетической комиссии штата Мэриленд", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал ТАСС, Апушкина планировала подать иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд с требованием компенсации.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа, но он скончался через несколько дней.