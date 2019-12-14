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Кубок мира по биатлону

Россиянка Старых стала второй в спринте на этапе Кубка IBU

Еще одна россиянка Анастасия Поршнева стала третьей

ТАСС, 14 декабря. Россиянка Ирина Старых заняла второе место в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка IBU (Международного союза биатлонистов), который проходит в Италии.

Спортсменка проиграла победительнице гонки 5,4 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха. Первой стала шведка Йоханна Скоттхейм (22 минуты 26,6 секунды; 0 промахов). Третье место у еще одной представительницы России Анастасии Поршневой (+13,5; 0).

Россиянка Полина Шевнина стала 11-й (+49,5; 1), Екатерина Глазырина - 12-й (+50,2; 1), Ирина Казакевич - 13-й (+56,6; 2), Наталья Гербулова - 20-й (+1.31,4; 2).

Этап Кубка IBU в Италии завершится в воскресенье.

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Кубок мира по биатлону
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