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Еврокубки

Баскетболист "Химок" Букер признан лучшим игроком 13-го тура Евролиги

В матче с "Альбой" центровой набрал 24 очка и сделал 10 подборов
Девин Букер Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Девин Букер
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 14 декабря. Американский центровой российского баскетбольного клуба "Химки" Девин Букер признан лучшим игроком 13-го тура Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В четверг "Химки" на своем паркете переиграли немецкую "Альбу" со счетом 104:87, прервав четырехматчевую серию поражений в турнире. 28-летний Букер набрал 24 очка, сделал 10 подборов, две передачи и один перехват.

"Химки" располагаются на седьмом месте в таблице Евролиги, одержав семь побед и потерпев шесть поражений. В следующем туре "Химки" на выезде сыграют с греческим "Олимпиакосом" в среду.

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