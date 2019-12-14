Баскетболист "Химок" Букер признан лучшим игроком 13-го тура Евролиги

ТАСС, 14 декабря. Американский центровой российского баскетбольного клуба "Химки" Девин Букер признан лучшим игроком 13-го тура Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В четверг "Химки" на своем паркете переиграли немецкую "Альбу" со счетом 104:87, прервав четырехматчевую серию поражений в турнире. 28-летний Букер набрал 24 очка, сделал 10 подборов, две передачи и один перехват.

"Химки" располагаются на седьмом месте в таблице Евролиги, одержав семь побед и потерпев шесть поражений. В следующем туре "Химки" на выезде сыграют с греческим "Олимпиакосом" в среду.