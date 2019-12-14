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Кубок мира по биатлону

Биатлонистка Резцова расплакалась от счастья после завоевания серебра эстафеты на этапе КМ

По словам спортсменки, у россиянок второе место, но ощущается, словно они одержали победу

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Кристина Резцова не сумела сдержать слез радости после завоевания командой серебра в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Об этом она рассказала ТАСС после окончания гонки.

Помимо Резцовой, за российскую команду выступали Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт. Россиянки уступили первое место норвежкам, третьими стали швейцарки.

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"У нас второе место, но ощущается, словно одержали победу. Великолепное настроение, буря эмоций от того, что все сложилось. Я всем довольна, всей командой, всей гонкой. Была куча эмоций после последнего огневого рубежа. Я аж расплакалась, потому что было не передать эмоции", - сказала Резцова.

"В первый момент ты даже не понимаешь, что на Кубке мира, что это большое достижение. Это момент гордости за команду, за страну, за тех, кто работает с нами. Это непередаваемо и незабываемо", - добавила она.

Резцова во второй раз в карьере бежала первый этап эстафеты. "Волнение присутствует перед каждой гонкой, но у меня не было трясучки от того, что я выступаю на Кубке мира, - сказала Резцова. - Первый этап эстафеты я бегаю всего второй раз в жизни, с учетом всех стартов, а поскольку я его не практиковала, вчера на собрании первое, что я сказала: "Только не первый этап". Но потом я все-таки подумала, что мне все равно, я могу и люблю бегать эстафеты, для меня это самая интересная гонка".

"Я люблю подольше после пристрелки поразминаться, восстановиться. А тут надо было выходить на старт сразу после пристрелки, поэтому я максимально ее отодвинула, чтобы было побольше времени", - добавила она.

Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится в воскресенье мужской эстафетой и женской гонкой преследования.

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Кубок мира по биатлону
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