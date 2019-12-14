Хованцев считает, что российским биатлонисткам было по силам выиграть эстафету на этапе КМ

Российская команда в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Екатерины Юрловой-Перхт финишировала в гонке второй. После последней стрельбы преимущество Юрловой-Перхт над соперницей было больше десяти секунд, однако Марта Ройзеланд опередила ее на последнем километре дистанции и принесла победу норвежской сборной.

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российским биатлонисткам было по силам одержать победу в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Анатолий Хованцев.

"За золото можно было бороться. Катя, как мне кажется, очень быстро начала и на первых двух кругах даже выиграла по скорости у соперницы, но на последний сил не хватило. Думаю, по скорости она дальше будет быстрее, у нее сейчас наблюдается рост формы", - сказал Хованцев.

"В целом результат хороший: Куклина сегодня на финише даже начала догонять Доротею Вирер, Резцова отлично провела гонку. Думаю, что мы заняли заслуженное место. На сегодня этот состав является оптимальным, но у нас еще есть резерв на Кубке IBU", - отметил он.

Для российской команды эта медаль стала четвертой в текущем сезоне Кубка мира. На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Матвей Елисеев занял третье место в спринте, в пятницу на этапе в Хохфильцене бронзовыми призерами в спринтерских гонках стали Миронова и Александр Логинов.