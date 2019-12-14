{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по биатлону

Хованцев считает, что российским биатлонисткам было по силам выиграть эстафету на этапе КМ

В субботу россиянки заняли второе место

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российским биатлонисткам было по силам одержать победу в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Анатолий Хованцев.

Российская команда в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Екатерины Юрловой-Перхт финишировала в гонке второй. После последней стрельбы преимущество Юрловой-Перхт над соперницей было больше десяти секунд, однако Марта Ройзеланд опередила ее на последнем километре дистанции и принесла победу норвежской сборной.

На эту тему
Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии

"За золото можно было бороться. Катя, как мне кажется, очень быстро начала и на первых двух кругах даже выиграла по скорости у соперницы, но на последний сил не хватило. Думаю, по скорости она дальше будет быстрее, у нее сейчас наблюдается рост формы", - сказал Хованцев.

"В целом результат хороший: Куклина сегодня на финише даже начала догонять Доротею Вирер, Резцова отлично провела гонку. Думаю, что мы заняли заслуженное место. На сегодня этот состав является оптимальным, но у нас еще есть резерв на Кубке IBU", - отметил он.

Для российской команды эта медаль стала четвертой в текущем сезоне Кубка мира. На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Матвей Елисеев занял третье место в спринте, в пятницу на этапе в Хохфильцене бронзовыми призерами в спринтерских гонках стали Миронова и Александр Логинов.

Теги
Кубок мира по биатлону
Реклама на ТАСС
На Кубани будут ежегодно строить по 10 спорткомплексов шаговой доступности
Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков отметил необходимость создавать условия и мотивацию для занятий физкультурой и спортом у детей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС