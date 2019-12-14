Юрлова-Перхт не ожидала, что норвежка отнимет победу в эстафете у российских биатлонисток

Российская команда в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Юрловой-Перхт финишировала в гонке второй. После последней стрельбы преимущество Юрловой-Перхт над соперницей было больше десяти секунд, однако Ройзеланд опередила ее на последнем километре дистанции и принесла победу норвежской сборной.

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт не ожидала, что норвежка Марта Ройзеланд отнимет у команды победу в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Об этом она рассказала журналистам после окончания соревнований.

"Когда я уходила на последний круг, тренеры кричали, что преимущество составляет 12 секунд. Я думала, что это довольно весомо и нисколько не думала, что Марта так быстро меня догонит, - сказала Юрлова-Перхт. - Я постаралась абстрагироваться от всех отрицательных эмоций, я искренне рада за нашу команду и отличное выступление девчонок на их этапах. Поздравляю всех болельщиков, думаю, у нас замечательная команда, которая может бороться в течение всего сезона".

"По составу и распределению по этапам решать не нам, а тренерам, вчера мне сказали, что я побегу последний этап. Как скажут, так и буду работать. Конечно, обидно, что не хватило сил бороться, ведь сегодня первое место был совсем рядом. Если бы я сегодня обошлась без двух дополнительных патронов, что дало бы преимущество еще 10 секунд, то, возможно, Марта меня бы уже не догнала", - добавила она.

Также российская биатлонистка поблагодарила болельщиков, которые поддерживали команду в Хохфильцене. "Сегодня была неимоверная поддержка - нас поддерживали на протяжении всей дистанции, на рубеже после каждого успешного выстрела", - отметила она.

Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится в воскресенье мужской эстафетой и женской гонкой преследования.