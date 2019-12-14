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Кубок мира по биатлону

Драчев объяснил значение фразы про ответ WADA после успеха российских биатлонистов

Фразу "Это наш ответ WADA" президент Союза биатлонистов России опубликовал в пятницу на своей странице в Instagram

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил, почему он опубликовал фразу про ответ России Всемирному антидопинговому агентству (WADA) после успешного выступления биатлонистов на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Свое мнение он высказал в субботу журналистам после окончания женской эстафеты 4х6 км, в которой россиянки заняли второе место.

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Фразу "Это наш ответ WADA" Драчев опубликовал в пятницу на своей странице в Instagram. Так он поздравил подписчиков с бронзовыми наградами, которые в спринте завоевали Александр Логинов и Светлана Миронова.

"Кто бы что ни говорил, у нас всегда дают различные оценки. Есть 50 процентов тех, кто за, и 50 процентов тех, кто против, - сказал Драчев. - Что бы с нами ни делали, мы все равно будем сильными и выживем, Россия всегда была сильной державой, в любых условиях мы будем бороться и побеждать. Именно это я имел в виду, говоря "это наш ответ WADA".

В субботу женская сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Екатерины Юрловой-Перхт завоевала серебро в эстафете 4х6 км. Перед стартом этапа в Хохфильцене Союз биатлонистов России (СБР) запустил движение в поддержку команды под названием "Знай наших!"

"Однозначно, этот успех - все вместе: это и "ответ WADA" и "знай наших". Движение "Знай наших!" было вовремя услышано там - наверху, на самом-самом верху. И вот наши биатлонистки теперь стоят на пьедестале, мало того, что теперь о них знает вся страна, люди узнали и о движении в поддержку российских спортсменов "Знай наших!". Тут двойной смысл, уверен, что наши спортсмены и дальше будут выступать удачно", - добавил он.

Для российской команды эта медаль стала четвертой в текущем сезоне Кубка мира. На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде Матвей Елисеев занял третье место в спринте.

Исполком WADA 9 декабря лишил на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К этим соревнованиям будут допускаться спортсмены, которые докажут свою непричастность к возможным допинговым нарушениям.

Теги
РоссияКубок мира по биатлонуДрачев, Владимир Петрович
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