Жирков: спортсменам сложно показывать результат под нейтральным флагом

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Футболист петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков считает, что спортсменам сложно показывать результат, выступая под нейтральным флагом. Об этом Жирков сообщил журналистам.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России, однако под санкции WADA не попадут чемпионаты Европы и менее статусные соревнования. Позднее глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор заявил, что на чемпионате мира 2022 года в Катаре российские футболисты должны выступать в качестве команды нейтральных спортсменов в случае квалификации в финальную стадию турнира.

"Это слишком серьезно решение, к футболу, к спорту в России. Но на чемпионат мира в Катар еще нужно выйти. Без гимна и флага - в моей карьере такого не было. Был нейтральный флаг на Олимпиаде [2018], но сложно спортсменам показывать результат, когда есть такие проблемы", - сказал Жирков.

Сборная России в финальной части чемпионата Европы 2020 года сыграет в одной группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.