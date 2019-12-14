Футболист Жирков считает, что "Зениту" не повезло в матчах Лиги чемпионов

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Санкт-петербургскому футбольному клубу "Зенит" просто не повезло в матчах группового этапа Лиги чемпионов текущего сезона. Такое мнение на вручении премии "Джентльмен года" высказал лауреат премии полузащитник "Зенита" Юрий Жирков.

"Зенит" занял четвертое место в группе G и не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. В группе также выступали немецкий "Лейпциг", французский "Лион" и португальская "Бенфика". В последнем туре группового этапа "Зенит" в гостях проиграл "Бенфике" со счетом 0:3.

"В чемпионате дела идут очень хорошо, но в Лиге чемпионов сыграли плохо, - сказал Жирков. - Хотя были хорошие матчи, до последней игры были шансы, в нашей группе были очень хорошие команды, группа была равная, просто не повезло. Про встречу с "Бенфикой" - не думаю, что в таком матче кто-то расслабился. Было тяжело, были ошибки, случайная игра [защитника "Зенита"] Дугласа [Сантоса] рукой, из-за своих ошибок проиграли".

О присуждении Жиркову премии "Джентльмен года" было объявлено в ночь на 11 декабря. Премия вручается с 1994 года за поддержку ценностей честной игры и является образцом поведения на поле и за его пределами, лауреат облачается в черный смокинг. В прошлом году лауреатом стал полузащитник "Спартака" Роман Зобнин. Ранее премии удостаивались Федор Черенков, Омари Тетрадзе, Сергей Андреев, Андрей Тихонов (единственный игрок, ставший лауреатом дважды), Дмитрий Аленичев, Олег Веретенников, Алексей Смертин, Егор Титов, Руслан Нигматуллин, Сергей Семак, Дмитрий Булыкин, Александр Кержаков, Дмитрий Кириченко, Константин Зырянов, Игорь Семшов, Владимир Габулов, Дмитрий Хохлов, Андрей Воронин, Андрей Дикань, Денис Глушаков, Халк, Артем Дзюба, Игорь Акинфеев и Артем Ребров.