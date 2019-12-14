Драчев: IBU соглашается с важной ролью российских спортсменов в мировом биатлоне

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря лишил на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. К этим соревнованиям будут допускаться спортсмены, которые докажут свою непричастность к возможным допинговым нарушениям.

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) настроен на дальнейшее сотрудничество с российским биатлоном, без которого вид спорта потеряет зрительский интерес. Об этом журналистам рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев по итогам встречи с руководством IBU на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

"Не так часто нам выпадает возможность выехать на этап Кубка мира, но при случае мы стараемся проводить встречи, общаться. Здесь мы в тесном контакте обсуждали дальнейшую работу, перспективу, то, как мы будем идти дальше", - сказал Драчев.

"Мне очень понравился позитивный настрой Международного союза биатлонистов, который поддерживает нас в том, что без России биатлон будет смотреться не так. И сегодня мы все видели, что без наших девочек эстафета была бы не такой интересной", - добавил он, отметив второе место российской команды в эстафете 4х6 км.

Российская сторона 19 декабря может оспорить введение санкций. "Пока никаких санкций быть не может, все идет поэтапно. Сначала надо дождаться ответа наблюдательного совета Российского антидопингового агентства, его решение даст понимание, какой дорогой нам дальше идти", - отметил Драчев.