Драчев считает, что у российских биатлонистов есть шанс выступить на ЧМ под флагом страны

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря лишил на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 19 декабря может не согласиться с введением санкций и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и последующее за ним судебное разбирательство может позволить российским спортсменам выступить на чемпионате мира 2020 года в итальянском Антхольце под флагом страны. Такое мнение на этапе Кубка мира в Хохфильцене журналистам высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

"Если дойдет до судебных разбирательств, то все затянется и это даст нам возможность выступления [на чемпионате мира]. Если [РУСАДА] примет другое решение, то будем смотреть по ситуации. Сейчас надо дождаться 19 декабря, после этого уже принимать решение", - сказал Драчев, который в субботу провел встречу с руководством Международного союза биатлонистов (IBU).

"В целом с IBU у нас все нормально, я вижу, что у нас хорошие отношения, и мы будем продолжать плодотворную работу", - отметил он.

Чемпионат мира по биатлону пройдет во второй половине февраля 2020 года.

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков 9 декабря высказал предположение, что в случае передачи дела в CAS и утверждения решения WADA санкции в отношении российского спорта могут вступить в силу не раньше весны 2020 года.