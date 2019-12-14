Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Победителем стал норвежец Йоханнес Бё, преодолевший дистанцию за 31 минуту 27 секунд, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Логинов отстал от победителя на 33,5 секунды с нулем в графе промахов, третьим стал француз Эмильен Жаклен (отставание - 40,5 секунды; 0 промахов). Россиянин Матвей Елисеев занял 11-е место (+1.21,1; 1), Дмитрий Малышко - 25-е (+2.35,7; 2), Евгений Гараничев - 34-е (+3.53,6; 3), Никита Поршнев - 38-е (+3.59,7; 2).

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в гонке на преследования на втором этапе Кубка мира. Соревнования проходят в австрийском Хохфильцене.

Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Австрии

Бё укрепил лидерство в общем зачете Кубка мира, набрав 211 очков после четырех личных гонок. Логинов поднялся на второе место (177 очков), третью строчку занимает француз Симон Дестьё (175). Елисеев занимает шестое место (155), Гараничев - 24-е (49), Малышко - 36-е (32), Антон Бабиков - 39-е (27), Эдуард Латыпов - 49-е (16), Поршнев - 53-е (14).

Россияне завоевывали медали во всех четырех стартах этапа Кубка мира в Хохфильцене. В пятницу Светлана Миронова в женской спринтерской гонке завоевала бронзу, позднее в тот же день ее достижение в мужском спринте повторил Логинов. В субботу женская сборная России завоевала серебряные награды в эстафете.

27-летний Логинов является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, в его активе также четыре золотые и три серебряные награды первенств Европы. По итогам прошлого сезона Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира.

Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится в воскресенье мужской эстафетой и женской гонкой преследования.