Все первые партии второго раунда Гран-при FIDE в Израиле завершились вничью

ТАСС, 14 декабря. Россиянин Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с американцем Уэсли Со в первой партии второго раунда заключительного, четвертого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Иерусалиме.

Остальные партии второго раунда также завершились вничью. Россиянин Сергей Карякин белыми фигурами играл против китайца Вэй И, Дмитрий Яковенко (Россия) - против Давида Навары (Чехия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) - против Дмитрия Андрейкина (Россия).

Вторые партии второго раунда пройдут в воскресенье. Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году.

Призовой фонд одного этапа Гран-при составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего Гран-при. Турнир в Израиле завершится 23 декабря, если в финале потребуется тай-брейк.