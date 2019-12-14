Драчев: биатлонист Бабиков отказался быть резервистом сборной на этапе КМ в Хохфильцене

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /ТАСС/. Антон Бабиков сам отказался от роли запасного в сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Об этом журналистам сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Чемпион мира 2017 года Бабиков в середине ноября не выполнил критерии отбора в основную команду страны по итогам контрольных стартов в Тюмени, однако попал в сборную на первый этап Кубка мира благодаря личной лицензии, завоеванной в прошлом сезоне. Заняв в шведском Эстерсунде 14-е место в индивидуальной гонке, Бабиков набрал больше очков, чем три других биатлониста сборной России - Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Никита Поршнев. Несмотря на это, тренерский штаб сборной России принял решение не оставлять его в основе на второй этап в Хохфильцене, который проходит на этой неделе. Тренер биатлониста Виктор Никитин объяснил это тем, что личным тренером Поршнева является Белозеров, а Малышко - главный тренер сборной Анатолий Хованцев.

"Я вчера провел совещание с тренерами, попросил их объяснить ситуацию, - сказал Драчев. - Они сказали, что Антону было предложено несколько вариантов: остаться с командой и готовиться здесь, в Хохфильцене, а после можно было бы ему отправиться в Обертиллиах готовиться к "Ижевской винтовке", но им было принято решение ехать домой, это исключительно его решение. Почему он его принял, трудно сказать, мы ему сюда, в Хохфильцен, даже билет уже купили, чуть ли не вещи стали загружать, он бы здесь готовился в качестве запасного".