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Зимние олимпийские виды спорта
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Фигурист Коляда не выступит на чемпионате России в Красноярске

Спортсмен еще не восстановился до конца от травмы
Михаил Коляда Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Михаил Коляда
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Фигурист Михаил Коляда не примет участия в чемпионате России в Красноярске по состоянию здоровья, он еще не восстановился после операции. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсмена Валентина Чеботарева.

Спортсмен долгое время испытывал проблемы со здоровьем из-за синусита, в конце октября перенес операцию.

"Михаил еще не выздоровел, не восстановился до конца, поэтому он пропустит чемпионат России по состоянию здоровья, - сказала Чеботарева. - Он с сентября не катается. Когда выйдет на лед, будем смотреть и решать, что делать дальше".

Коляда является бронзовым призером чемпионата мира - 2018 в Милане, серебряным призером командного турнира на Олимпийских играх в Пхёнчхане, а также двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы 2017 и 2018 годов. 

Чемпионат России является отборочным турниром к чемпионату Европы и пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря. Также результаты национального первенства учитываются при определении состава сборной на чемпионат мира. Чемпионат Европы состоится с 20 по 26 января 2020 года в Австрии, чемпионат мира - с 16 по 22 марта 2020 года в Канаде. 

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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