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Кубок мира по биатлону

Поварницын стал третьим в спринте на этапе Кубка IBU в Италии

Победу одержал белорус Максим Воробей

ТАСС, 14 декабря. Россиянин Александр Поварницын занял третье место в спринтерской гонке на дистанции 10 км на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в Италии.

Победу одержал белорус Максим Воробей, показавший результат 26 минут 19,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал норвежец Фредрик Гьесбакк (отставание - 3,7 секунды; 0 промахов), Поварницын отстал от победителя на 5,9 секунды с нулем в графе промахов. Россиянин Кирилл Стрельцов занял седьмое место (+29,8; 0), Саид Каримулла Халили - десятое (36,6; 1), Василий Томшин - 13-е (+49,7; 1), Ильназ Мухамедзянов - 16-е (+57,6; 2), Андрей Вьюхин - 21-е (+1.16,2; 3).

Поварницын является бронзовым приером этапа Кубка мира в эстафете.

Этап Кубка IBU в Италии завершится в воскресенье.

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