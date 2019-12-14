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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристы Столбова и Новоселов пропустят чемпионат России в Красноярске

Они пропустят соревнования из-за травмы партнера
Ксения Столбова и Андрей Новоселов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ксения Столбова и Андрей Новоселов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка Сочи в парном катании Ксения Столбова и ее новый партнер Андрей Новоселов пропустят предстоящий чемпионат России в Красноярске из-за травмы партнера. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

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Ранее Столбова выступала в паре с Федором Климовым, спортсмены стали серебряными призерами Олимпийских игр 2014 года в Сочи в индивидуальном турнире и чемпионами Олимпиады в командном. Новоселов до сотрудничества со Столбовой представлял Францию.

"Столбова и Новоселов не примут участия в чемпионате России в Красноярске, они пропускают турнир из-за травмы партнера", - сообщил Коган.

Впервые спортсмены выступили на публике на сентябрьских контрольных прокатах сборной в "Лужниках". Затем пара пропустила турнир Golden Spin в Загребе.

Чемпионат России является отборочным турниром к чемпионату Европы и пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.

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