Ржига верит, что решение WADA по российским спортсменам не связано с политикой

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной Чехии по хоккею Милош Ржига верит, что решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по лишению российских спортсменов права участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом страны не является политическим. Такое мнение Ржига высказал журналистам.

Исполком WADA 9 декабря лишил на четыре года российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 19 декабря может не согласиться с введением санкций и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"На прошлом чемпионате ваш игрок (Евгений Кузнецов - прим. ТАСС) тоже попался на допинге. Мне тяжело говорить на эту тему, я не знаю деталей и причин. Но если кто-то за этим следит, то это не просто так. Мы верим, что политика никак не относится к этому, спорт есть спорт", - сказал Ржига.

"Мне всегда очень нравится возвращаться в Россию и играть здесь. Здесь всегда хороший, теплый прием, огромное уважение", - добавил главный тренер сборной Чехии.

В субботу сборная России со счетом 4:3 по буллитам обыграла чехов в матче Кубка Первого канала. Сборная Чехии потерпела первое поражение в нынешнем Евротуре. "У нас травмированы пять игроков, которые должны были приехать на этот турнир. Нам не хватило игроков, которые бы сделали результат. Сказалось мастерство, мы не смогли реализовать буллиты. Из 15 последних буллитов мы забили только один", - отметил Ржига.