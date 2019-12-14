Более 70 человек посетили семинар специалистов центров тестирования ГТО

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Более 70 человек приняли участие в семинаре-совещании со специалистами муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Тюменской области. Об этом ТАСС сообщила руководитель центра тестирования ГТО в Тюменской области Оксана Заморова.

Мероприятие посетили представители всех 26 муниципальных образований региона.

"Вчера у нас прошел семинар по вопросам внедрения и реализации комплекса ГТО, - сказала Заморова. - Приехали представители 35 центров тестирования из всех 26 муниципальных образований, общее количество участников составило 75 человек. Рассмотрели вопросы организации работы центров тестирования, новшества в нормативно-правовом обеспечении, работу главной судейской коллегии, еще раз остановились на приказах по допуску судей, большой раздел был посвящен работе по продвижению комплекса ГТО. Также в рамках семинара мы наградили победителей областных конкурсов - "Лучшая районная газета" и "Собери коллекцию знаков ГТО", последний проходил в трех номинациях - личная, семейная и корпоративная".

"Также присутствовала посол ГТО [в Тюменской области] Наталья Проскурякова, она выступила с приветственным словом, участвовала в награждении победителей конкурсов и присутствовала на семинаре-совещании, - добавила Заморова. - Поработали продуктивно, поставили задачи на будущее, как мы будем реализовывать проект "Спорт - норма жизни", поставили себе ориентиры".