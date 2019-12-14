Григоренко: хоккеистам сборной России нужно собраннее играть в обороне

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею должна работать над исправлением ошибок в обороне, которая она совершает в матчах Еврохоккейтура - Кубка Первого канала. Таким мнением после игры с чехами поделился нападающий национальной команды Михаил Григоренко.

Во втором матче Кубка Первого канала россияне обыграли чехов по буллитам (4:3). Григоренко стал автором одной из шайб.

"Тяжелым матч был, завтра новый день, будем готовиться, - сказал Григоренко. - Нашей команде есть над чем работать. Главное, что в обороне нужно действовать собраннее, реализация тоже хромает, нам нужно играть в большинстве лучше".

Последний матч на турнире россияне проведут в воскресенье, соперником станет сборная Финляндии. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", начало встречи в 16:00 мск. "В прошлом году уже играли на стадионе, было крутое зрелище, нечасто есть такая возможность, поэтому ждем с нетерпением завтрашней игры. Надо постараться перехватить игру в начале, не нервничать", - отметил хоккеист.

Защитник Вячеслав Войнов считает, что сборная России совершает много ошибок в передачах. "Высокий уровень, высокая скорость, здесь играют лучшие игроки Европы, - сказал Войнов. - Пришлось системно полностью поменяться, но в такой хоккей я играл, с тренерами пообщались, в принципе, проблем не было. В атаке игра получалась, а вот в обороне действовали не очень, было много брака в передачах, из-за этого много пропускаем - это нужно исключать".

"Мы старались все время быть в тонусе, все понимали, что нужно выигрывать, что не нужно убирать ногу с педали газа, но так получилось. Расстроились, что упустили преимущество, но старались вернуться в игру", - добавил Войнов.

В турнирной таблице россияне занимают последнее место, набрав два очка в двух матчах. Лидирует с четырьмя очками команда Финляндии, у шведов и чехов по три очка.