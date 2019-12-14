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Зимние олимпийские виды спорта

Гачинский: фигурист Коляда имеет запас времени, чтобы восстановиться к Олимпиаде-2022

В субботу стало известно, что фигурист пропустит чемпионат России по состоянию здоровья

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда имеет достаточно времени, чтобы восстановиться после болезни, набрать форму и участвовать в отборе на Олимпийские игры в Пекин. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер чемпионата мира Артур Гачинский.

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В субботу стало известно, что серебряный призер командного турнира на Олимпийских играх в Пхенчхане, бронзовый призер чемпионата мира Коляда пропустит чемпионат России - отборочный старт к чемпионату Европы по состоянию здоровья. Спортсмен в конце октября перенес операцию - у фигуриста были серьезные проблемы из-за синусита.

"Михаил - фигурист, который многим нравится, в том числе судьям, и этого не отнять. До Олимпийских игр еще достаточно времени, если он выйдет на лед в ближайшее время, он может успеть восстановиться, набрать достойную форму, влиться в следующий сезон новым человеком. Надеюсь, он восстановится, желаю ему удачи - нужно, чтобы все карты правильно легли", - сказал Гачинский.

Гачинский отметил важность принятия верных решений. "Желаю Михаилу принять верное решение, что делать дальше. Если он продолжит кататься, главное - не опускать руки, работать, восстанавливаться, стиснуть зубы и терпеть, чтобы вернуться на свои прежние позиции", - добавил он.

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