{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

"Аль-Хиляль" сыграет с "Фламенго" в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу

Полуфинальные матчи пройдут 17 декабря

ТАСС, 14 декабря. Футболисты "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии победили тунисский "Эсперанс" со счетом 1:0 в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира. Турнир, который организует Международная федерация футбола (ФИФА), проходит в Катаре.

Единственный гол на 73-й минуте встречи забил Бафетимби Гомис. "Аль-Хиляль" в полуфинале встретится с победителем Кубка Либертадорес бразильским "Фламенго", "Эсперанс" заверил выступление на турнире. На 86-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Аль-Хиляля" Мохамед Канно, при этом первое предупреждение футболист получил тремя минутами ранее.

В клубном чемпионате мира принимают участие шесть победителей клубных турниров каждой из конфедераций, входящих в состав всемирной организации (английский "Ливерпуль", "Фламенго", мексиканский "Монтеррей", "Эсперанс", "Аль-Хиляль" и "Иенген спорт" из Новой Каледонии), а также чемпион страны, принимающей клубный чемпионат мира ("Аль-Садд").

"Ливерпуль" начнет выступление с полуфинальной стадии, его соперником станет победитель матча "Монтеррей" - "Аль-Садд", который пройдет позднее в субботу. Полуфинальные матчи пройдут 17 декабря, финал турнира - 21 декабря.

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
"Уже не вернется". Как спортивный мир отреагировал на приостановление карьеры Загитовой
Большинство специалистов считают, что олимпийская чемпионка завуалированно попрощалась со спортом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС