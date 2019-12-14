"Аль-Хиляль" сыграет с "Фламенго" в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу

ТАСС, 14 декабря. Футболисты "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии победили тунисский "Эсперанс" со счетом 1:0 в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира. Турнир, который организует Международная федерация футбола (ФИФА), проходит в Катаре.

Единственный гол на 73-й минуте встречи забил Бафетимби Гомис. "Аль-Хиляль" в полуфинале встретится с победителем Кубка Либертадорес бразильским "Фламенго", "Эсперанс" заверил выступление на турнире. На 86-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Аль-Хиляля" Мохамед Канно, при этом первое предупреждение футболист получил тремя минутами ранее.

В клубном чемпионате мира принимают участие шесть победителей клубных турниров каждой из конфедераций, входящих в состав всемирной организации (английский "Ливерпуль", "Фламенго", мексиканский "Монтеррей", "Эсперанс", "Аль-Хиляль" и "Иенген спорт" из Новой Каледонии), а также чемпион страны, принимающей клубный чемпионат мира ("Аль-Садд").

"Ливерпуль" начнет выступление с полуфинальной стадии, его соперником станет победитель матча "Монтеррей" - "Аль-Садд", который пройдет позднее в субботу. Полуфинальные матчи пройдут 17 декабря, финал турнира - 21 декабря.