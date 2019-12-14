На мастерстве, но без системы. Российские хоккеисты обыграли чехов на Кубке Первого канала

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею по буллитам одержала победу над командой Чехии со счетом 4:3 в матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11699 зрителей. По сравнению со стартовым матчем со шведами (3:4) в состав российской сборной вошли лучший снайпер нынешнего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Сошников и нападающий СКА Владимир Ткачев. Они заменили Дамира Жафярова и Александра Барабанова, которые в первой игре заработали показатель полезности "-3". В пятницу российские хоккеисты провели тренировку на льду "ЦСКА-Арены", в которой Сошников из-за небольшого повреждения участия не принимал. За исключением появления форварда "Салавата Юлаева" в тройке с Владимиром Ткачевым из "Ак Барса" и его тезкой из СКА все остальные сочетания вышли на игру в том же составе, что и на тренировке. Место в воротах с первых минут занял голкипер ЦСКА Илья Сорокин. Первую игру начал вратарь СКА Александр Самонов, но после третьей пропущенной шайбы был заменен на Сорокина. "Все бывает, я тоже пропускал. Надо через большой труд доказать, что это была случайность", - отметил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

На эту тему Шайба голкипера помогла команде Финляндии выиграть у шведов в матче Кубка Первого канала

Чешские хоккеисты подошли к матчу со сборной России в ранге лидеров Евротура, одержав четыре победы в четырех матчах. В рамках вынесенной встречи Кубка Первого канала команда Милоша Ржиги при своих болельщиках в Пльзене в овертайме переиграла команду Финляндии со счетом 4:3. Однако это не смутило россиян, полных решимости реабилитироваться за обидное поражение на старте домашнего турнира. После игры со сборной Швеции главный тренер российских хоккеистов Алексей Кудашов сетовал на слабую реализацию моментов и численного преимущества (1 из 7), а также на плохое начало. Тогда россияне после первого периода уступали со счетом 0:2, а затем пропустили и третью шайбу. И даже подавляющего преимущества во второй половине встречи не хватило, чтобы исправить ситуацию. В матче с чехами события развивались противоположным образом. В первом периоде российские хоккеисты исправили все ошибки стартовой встречи и повели со счетом 2:0, показав хорошую реализацию голевых моментов и использовав единственную возможность в большинстве. Заброшенными шайбами отметились Андрей Кузьменко и Михаил Григоренко. Россияне упустили инициативу Во втором периоде чешские хоккеисты, сумели перевернуть игру - в начале двадцатиминутки отличился форвард челябинского "Трактора" Лукаш Седлак. Российские хоккеисты, горячо поддерживаемые болельщиками, были полны решимости вернуть себе преимущество в две шайбы, но от большого желания заигрались в зоне соперника и ближе к концу периода пропустили контратаку, которую точным броском завершил Томаш Филиппи. Особенно обидно, что в предыдущей атаке россияне не сумели реализовать выход два в один, а до этого упустили еще несколько хороших возможностей. "Имея преимущество, неправильно сыграли в начале второго периода. Чехи сильны на контратаках. Очень академично играли, пытались до пустых ворот разыграть, хотя надо было просто забить гол с одной передачи", - отметил после матча Кудашов. Окрыленные успехом чешские хоккеисты захватили инициативу с начала заключительного игрового отрезка, что вылилось в гол, российские болельщики ждали шайбы Ткачева с передачи Ткачева, а в составе чехов отличился Гинек Зогорна с передачи брата Радима Зогорны. Но спустя 80 секунд форвард СКА Ткачев исполнил великолепную передачу с неудобной руки на подключившегося на дальнюю штангу защитника Ожиганова, который забросил уже в пустые ворота.

На эту тему Третьяк: сборной России по хоккею надо работать над ошибками

Несмотря на гол Кузьменко в первом периоде, в заключительном отрезке матча он и его партнер по звену Антон Бурдасов стали появляться на льду реже остальных. Больше всех игрового времени из нападающих получила тройка Вадима Шипачева (с Григоренко и Кириллом Капризовым). "Какое звено лучше играет, такое и получает больше игрового времени. Мы смотрим, кто больше создает, соответственно, тем даем больше времени, но, считаю, что все тройки играют примерно одинаково", - пояснил Кудашов. Однако в нужный момент и лидеры не смогли реализовать численное преимущество на последней минуте третьего периода и забросить победную шайбу. В овертайме Шипачев и вовсе отправился на скамейку штрафников, российские хоккеисты сумели не пропустить в меньшинстве, после чего снова не реализовали численное преимущество. В буллитной серии свой высокий класс продемонстрировал Сорокин, отразивший все пять бросков чехов. В составе россиян свою попытку реализовал только Ткачев из СКА. "У нас травмированы пять игроков, которые должны были приехать на этот турнир. Нам не хватило игроков, которые бы сделали результат. Сказалось мастерство, мы не смогли реализовать буллиты. Из 15 последних буллитов мы забили только один", - отметил Ржига. Сборной России необходимо прибавлять В воскресенье сборной России предстоит провести заключительную встречу Кубка Первого канала на футбольном стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Российские хоккеисты понимают, что не имеют права на ошибку в таком масштабном событии для всей страны. После встречи с чехами Кудашов попросил игроков забыть эту игру, так как основной матч ждет в воскресенье. В пяти матчах Евротура сборная России пропустила 18 шайб, при этом ни разу не пропустив менее трех голов за одну игру. "Смущают ошибки в обороне, были моменты, когда наши защитники не успевали. Не выполнили план на игру. Системность была немножко нарушена", - подчеркнул Кудашов.

На эту тему Ржига верит, что решение WADA по российским спортсменам не связано с политикой

"Нам нужно получше играть в зоне обороны, реализация моментов тоже хромает, большинство. Вообще, нам во всем надо прибавить", - отметил Григоренко. Третьяк посетовал на нехватку мастерства в действиях российских хоккеистов. "Немного не хватает мастерства при реализации моментов, но это все наживное. Главное, что почувствовали победу, состав неплохой, надо еще работать, конечно. У команды бывают промахи в защите, но вратарь должен подчищать, сегодня Сорокин хорошо сыграл", - сказал глава ФХР. Сборная Финляндии в субботу сумела реабилитироваться за поражение в первом матче, уверенно переиграв шведов со счетом 5:1. Последнюю шайбу в пустые ворота забросил проводивший дебютную игру за сборную вратарь Франс Туохимаа. В прошлом году сборная России в аналогичном матче на "Газпром Арене" разгромила финнов со счетом 5:0. Главный тренер финской сборной Юкка Ялонен уверен, что в предстоящей встрече его команда сыграет лучше. В турнирной таблице Кубка Первого канала россияне занимают последнее место, набрав два очка в двух матчах. Лидирует с четырьмя очками команда Финляндии, у шведов и чехов по три очка. Сборная России может выиграть домашний этап Евротура в случае победы над финнами в основное время и успеха чехов во встрече со шведами в овертайме или по буллитам.