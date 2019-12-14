Россиянка Костенюк выиграла этап Гран-при FIDE в Монако

ТАСС, 14 декабря. Россиянка Александра Костенюк белыми фигурами обыграла немку Элизабет Петц в партии заключительного, 11-го тура второго этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнования прошли в Монако.

Россиянка Александра Горячкина черными уступила индийской шахматистке Хампи Конеру. Екатерина Лагно (Россия) белыми победила шведку Пию Крамлинг, китаянка Чжао Сюэ белыми переиграла индийскую шахматистку Харику Дронавалли. Партии Анна Музычук (Украина) - Валентина Гунина (Россия) и Мария Музычук (Украина) - Нана Дзагнидзе (Грузия) завершились вничью.

По итогам 11 туров Костенюк набрала 7 очков, столько же в активе индийской спортсменки Хампи Конеру и россиянки Александры Горячкиной. Костенюк обогнала соперниц по дополнительным показателям и стала победительницей турнира, Конеру стала второй, Горячкина - третьей. Перед заключительным туром в общем зачете Горячкина лидировала, она опережала Костенюк и Конеру на одно очко. На четвертом месте финишировала Лагно (6,5), пятом - Анна Музычук (6), шестом - Дронавалли (5,5), которая по дополнительным показателям опередила Крамлинг и Марию Музычук, девятом - Чжао Сюэ (5), 10-м - Дзагнидзе (5), 11-м - Петц (4), 12-м - Гунина (2).

Костенюк 35 лет, она является 12-й чемпионкой мира по шахматам, она удерживала этот титул с сентября 2008 года по декабрь 2010-го. В ее активе также три победы на Всемирной шахматной олимпиаде (2010, 2012, 2014) и пять золотых наград командного чемпионата Европы в составе сборной России (2007, 2009, 2011, 2015, 2017).

Горячкиной 21 год, она дважды побеждала на чемпионатах России (2015, 2017) и два раза становилась сильнейшей на Кубке России (2012, 2015). Горячкина сыграет с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира, он пройдет с 4 по 24 января 2020 года в Шанхае и во Владивостоке.

Позднее пройдут еще два этапа серии - в Лозанне (1-14 марта 2020 года) и на Сардинии (2-15 мая), первый состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала Конеру. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.