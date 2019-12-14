Тарасова не видит перспектив у Столбовой и Новоселова после снятия с чемпионата России

МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Олимпийская чемпионка Сочи в парном катании Ксения Столбова и ее новый партнер Андрей Новоселов не использовали свой единственный шанс выступить на чемпионате России, снявшись с первенства нынешнего года в Красноярске, и теперь у пары нет перспектив. Такое мнение ТАСС высказала известный российский тренер Татьяна Тарасова.

"Только что забрала их костюмы, их закончили на прошлой неделе, - сказала Тарасова. - Мне жаль, но, как мне кажется, это была их единственная возможность выступить на чемпионате России, если такого шанса нет, я плохо себе представляю, что они "доживут" до следующего года и будут так же самозабвенно тренироваться, потому что я у них на тренировках была, и не раз. Думаю, для них это был шанс единственный, и если это серьезная травма, то мне очень жаль Андрюшу и потраченные усилия Ксюши и Николая Морозова [тренер пары], он работал с ними, не вижу перспектив, если такая ситуация. Жаль, но спорт - жестокая вещь".

Ранее Столбова выступала в паре с Федором Климовым, спортсмены стали серебряными призерами Олимпийских игр 2014 года в Сочи в индивидуальном турнире и чемпионами Олимпиады в командном. Новоселов до сотрудничества со Столбовой представлял Францию. Впервые спортсмены выступили на публике на сентябрьских контрольных прокатах сборной в "Лужниках". Затем пара пропустила турнир Golden Spin в Загребе.