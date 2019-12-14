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Массовый спорт

Российские спортсмены победили на чемпионате мира по секвею в Москве

Первое место заняли Семен Хржановский и Елизавета Лыхина

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по секвею 14 декабря завершился в Москве, российские спортсмены заняли два призовых места. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

"В этом году на чемпионате встретились 14 пар, в финал смогли выйти только девять из них. После последнего этапа соревнования мы готовы объявить радостную новость, что два призовых места заняли российские спортсмены. Второе место завоевали Дмитрий Плешков и Анастасия Кульбеда, а золото у Семена Хржановского и Елизаветы Лыхиной", - рассказали в пресс-службе.

В этом году лучших спортсменов выбирали 12 линейных судей. По словам исполнительного директора Всероссийской Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Вадима Пермякова, эти соревнования особенные, так как являются заключительными в сезоне.

"Мы заканчиваем танцевальный сезон. Этот чемпионат мира является заключительным этапом всей мировой серии текущего года, и нам приятно его проводить в Государственном Кремлевском дворце. Неудивительно, что наши спортсмены смогли занять практически весь пьедестал почета, так как несколько лет подряд Россия находится в числе лидеров благодаря хорошей подготовке", - сообщил ТАСС Пермяков.

Секвей считается самой артистической дисциплиной танцевального спорта, так как дуэты представляют номера длиной в три минуты с индивидуальными композициями, разной режиссерской идеей, хореографией.

Лучшие из лучших

В финал турнира попали пары, которые в отборочных этапах смогли набрать наибольшее количество баллов. Кроме того, до этих соревнований каждый дуэт прошел и региональный отборочный этап. Свой номер "Лебединое озеро" Хржановский и Лыхина репетировали каждый день.

"Это сложные соревнования, поэтому пришлось много готовиться. Аналога секвея нет нигде, можно сказать, что каждый номер - это шоу. Мы довольны своим результатом, безумно переживали, ведь никогда не знаешь, как выступят соперники", - рассказала ТАСС Лыхина.

Спорт объединяет

В этом году в финале соревнований встретились лучшие дуэты из 33 стран, в том числе из Австрии, Белоруссии, Германии, Чехии и США. Удивительный номер "Богемская рапсодия" представила на суд зрителей и жюри пара из Австрии - Валера и Катарина Малек.

"Это единственный в своем роде чемпионат, можем сказать, что тут очень хорошая организация. Это наши первые соревнования такого уровня, хотя мы в спорте уже более 25 лет. Мы вдохновились фильмом и решили сделать такой номер, что оказалось достаточно непросто. Несколько месяцев упорных тренировок - и в итоге мы заняли четвертое место", - рассказала ТАСС Катарина Малек.

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