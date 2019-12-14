Сноубордист Слуев стал третьим в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Италии

ТАСС, 14 декабря. Россиянин Игорь Слуев занял третье место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду. Соревнования проходят в Италии.

В малом финале Слуев победил австрийца Лукаса Матиаса. Россиянин Дмитрий Логинов не смог преодолеть стадию 1/8 финала, уступив будущему победителю итальянцу Роланду Фишналлеру, второе место занял Ли Сан Хо из Южной Кореи.

Слуеву 20 лет, он является чемпионом России в параллельном гигантском слаломе.

Этап Кубка мира в Италии завершится 15 декабря.