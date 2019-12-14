Серийные медалисты. Российские биатлонисты не сходят с пьедестала на Кубке мира в Австрии

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. /ТАСС/. Российские биатлонисты завоевали призовое место в каждой из четырех гонок этапа Кубка мира в Хохфильцене, которые прошли в первые два дня соревнований. Медали были завоеваны не только в личных дисциплинах, но и в эстафете. Продолжить серию успешных выступлений россияне смогут в воскресенье. В пятницу бронзовые награды в спринте завоевали Александр Логинов и Светлана Миронова. Для лидера мужской команды эта награда Кубка мира стала первой в сезоне, для потенциального лидера женской - первой в карьере. Днем позже российские биатлонистки заняли второе место в эстафете, в то время как Логинов показал аналогичный результат в гонке преследования. Если тенденция сохранится, то после двух бронзовых наград в пятницу и двух серебряных в субботу, в воскресенье российская команда завоюет две золотые медали. Серебро сродни победе К первой в сезоне золотой награде Кубка мира российская команда была близка в женской эстафете. Команда с первого этапа захватила лидерство и не отдавала его вплоть до последнего круга дистанции. Кристина Резцова, Лариса Куклина и Миронова практически безошибочно прошли свои этапы, итоговый результат зависел от Екатерины Юрловой-Перхт. На втором огневом рубеже ей пришлось использовать дополнительные патроны, однако это не помешало ей уйти на заключительный отрезок дистанции с 15-секундным преимуществом.

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Однако сохранить его чемпионка мира 2015 года не смогла - норвежка Марта Ройзеланд опередила ее на последнем километре дистанции и принесла победу своей команде. "Когда я уходила на последний круг, тренеры кричали, что преимущество составляет 12 секунд. Я думала, что это довольно весомо, нисколько не ожидала, что Марта так быстро меня догонит, - сказала Юрлова-Перхт. - Я постаралась абстрагироваться от всех отрицательных эмоций, я искренне рада за нашу команду и отличное выступление девчонок на их этапах. Поздравляю всех болельщиков, думаю, у нас замечательная команда, которая может бороться в течение всего сезона". Несмотря на упущенную победу, российские биатлонистки радовались этому результату. Особенно Резцова, для которой эта эстафета стала первой на Кубке мира. "У нас второе место, но ощущается, словно одержали победу, великолепное настроение, буря эмоций от того, что все сложилось. Я всем довольна, всей командой, всей гонкой, была куча эмоций после последнего огневого рубежа, я аж расплакалась, потому что было не передать эмоции", - сказала Резцова. Благодаря этому результату сборная России в Кубке наций поднялась на третье место. Попасть в пятерку по итогам сезона и вернуть максимальную квоту на следующий сезон - одна из задач, которые стоят перед женской командой на этот сезон. Логинов уже второй Логинов тем временем поднялся в общем зачете Кубка мира на второе место, которое он занял в прошлом сезоне. Лидер остается неизменным - норвежец Йоханнес Бё. В субботу он не дал своим соперникам шанса догнать себя: в гонке преследования он не допустил ни одного промаха и спокойно занял первое место. "Сегодня бороться можно было только за второе место, потому что Йоханнес не промахивался. Я рад этому результату, - сказал Логинов. - Доволен, что нахожу свою хорошую форму, буду стараться и дальше показывать такие результаты".

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"Эти результаты говорят о том, что мы правильно работали. Сейчас ищем ту форму, которая будет позволять бороться за самые высокие места. Сегодня стать вторым получилось за счет стрельбы, но хотелось бы еще найти состояние, когда можно выступать на высоком уровне даже с ошибкой", - заметил спортсмен. Логинова все еще беспокоят небольшие травмы, в том числе воспаление локтя, которое скомкало ему подготовку к сезону. Несмотря на это, в Хохфильцене он пробежит всю соревновательную программу - в воскресенье он будет финишером в эстафете. Первые этапы побегут Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Дмитрий Малышко - именно в таком составе мужская команда выступала в эстафете на первом в сезоне этапе Кубка мира в Эстерсунде. Тогда Малышко, бежавший второй этап, допустил четыре промаха в стрельбе из положения лежа и ушел на штрафной круг. На этот раз олимпийского чемпиона Сочи в эстафете поставили на третий этап. Перед мужской эстафетой, которой завершится этап Кубка мира, состоится женский пасьют. В нем примут участие Миронова, Резцова, Юрлова-Перхт и Тамара Воронина. В ожидании фана Также в субботу стало известно, кто будет представлять Россию в ежегодной Рождественской гонке, которая пройдет 28 декабря на домашнем стадионе немецкого футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене. Организаторы пригласили Елисеева и Юрлову-Перхт, для которой эта шоу-гонка станет уже шестой в карьере. А вот для Елисеева - первой.

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