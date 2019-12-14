Команда Тутберидзе прокомментировала слова Тарасовой и Плющенко о Загитовой

В пятницу 17-летняя Загитова в эфире Первого канала объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться. Позднее Тарасова заявила, что Загитова не вернется в большой спорт, а Плющенко высказал мнение, что подопечная Тутберидзе могла сделать паузу в карьере, чтобы определиться с тренерами, так как спортсменке нужно больше внимания.

"Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы", - говорится в сообщении.

"Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать, вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного спортсмена, правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс", - сообщается в заявлении.