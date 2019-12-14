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Зимние олимпийские виды спорта

Команда Тутберидзе прокомментировала слова Тарасовой и Плющенко о Загитовой

Тарасова ранее заявила, что Загитова не вернется в большой спорт, а Плющенко высказал мнение, что подопечная Тутберидзе могла сделать паузу в карьере, чтобы определиться с тренерами

ТАСС, 14 декабря. Команда Этери Тутберидзе прокомментировала слова известного тренера Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о будущем подопечной Тутберидзе фигуристки Алины Загитовой, взявшей паузу в карьере. Соответствующий комментарий был опубликован в Instagram команды Тутберидзе.

В пятницу 17-летняя Загитова в эфире Первого канала объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но продолжит тренироваться. Позднее Тарасова заявила, что Загитова не вернется в большой спорт, а Плющенко высказал мнение, что подопечная Тутберидзе могла сделать паузу в карьере, чтобы определиться с тренерами, так как спортсменке нужно больше внимания.

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Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав, на досуге, ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь. Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам , очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы. Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем ДОБРА и ЗДОРОВЬЯ. Тренерский штаб Тутберидзе ТГД #работаемдальше

Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_)

"Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы", - говорится в сообщении.

"Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать, вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного спортсмена, правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс", - сообщается в заявлении.

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Загитова занимается под руководством Тутберидзе с 2016 года, под ее руководством она стала олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях, кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира (2019) и Европы (2018), а также победа в финале Гран-при сезона-2017/18. В нынешнем сезоне Загитова стала второй на этапе Гран-при во Франции и третьей - на этапе в Японии, в финале серии фигуристка заняла шестое место.

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаПлющенко, Евгений ВикторовичЗагитова, Алина ИльназовнаЗимние олимпийские виды спорта
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