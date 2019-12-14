Определились полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу

ТАСС, 14 декабря. Футболисты мексиканского "Монтеррея" победили катарский "Аль-Садд" со счетом 3:2 в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира. Турнир, который организует Международная федерация футбола (ФИФА), проходит в Катаре.

Голы в составе победителей забили Леонель Ваньони (23), Рожелиу Фунес (45+1) и Карлос Родригес (77). У "Аль-Садда" отличились Багдад Бунеджа (66) и Абделькарим Хассан (89).

В клубном чемпионате мира принимают участие шесть победителей клубных турниров каждой из конфедераций, входящих в состав всемирной организации (английский "Ливерпуль", бразильский "Фламенго", "Монтеррей", тунисский "Эсперанс", "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии и "Иенген спорт" из Новой Каледонии), а также "Аль-Садд" на правах чемпиона страны, принимающей клубный чемпионат мира.

"Ливерпуль" начнет выступление с полуфинальной стадии, его соперником станет "Монтеррей". В другом полуфинале встретятся "Фламенго" и "Аль-Хиляль". Полуфинальные матчи пройдут 17 декабря, финал турнира - 21 декабря.