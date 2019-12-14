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Мировой футбол

Дом президента кипрского ФК "Аполлон" ограбили во время игры команды

Грабители похитили ценные вещи на сумму около €20 тыс.

НИКОСИЯ, 15 декабря. /ТАСС/. Грабители воспользовались отъездом на матч своей команды президента кипрского футбольного клуба "Аполлон" (Лимасол) Никоса Кирзиса, чтобы проникнуть в его дом и похитить ценные вещи. Об этом сообщила газета Phileleftheros.

По сведениям издания, Кирзис выехал из дома в субботу в 18:08 по местному времени (19:08 мск), чтобы наблюдать за домашней игрой своей команды с клубом "Анортосис", который базируется в Ларнаке, на стадионе "Цирион атлетик" в Лимасоле. Отмечается, что в 18:40 (19:40 мск) в доме президента клуба сработала сигнализация, что заставило Кирзиса покинуть стадион до начала игры.

Грабители успели скрыться с добычей в виде нескольких наручных часов общей стоимостью около €20 тыс. Полиция занимается расследованием инцидента.

"Аполлон" одержал победу в матче со счетом 2:0, команда занимает третье место в текущем чемпионате Кипра, набрав 23 очка в 13 матчах. "Анортосис" лидирует в турнирной таблице, имея в активе 27 очков после 12 игр.

Теги
КипрМировой футбол
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