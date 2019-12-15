Посол России в США поздравил Александра Овечкина с получением награды имени Уэйна Гретцки

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов в субботу поздравил российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина с получением награды имени Уэйна Гретцки от Зала хоккейной славы США, присуждаемой за вклад в развитие хоккея в Соединенных Штатах.
"Позвольте от всей души поздравить вас с получением награды имени Уэйна Гретцки. Вне всякого сомнения, данный приз, дополнив вашу и без того богатую коллекцию индивидуальных и командных трофеев, представляет собой очередное наглядное доказательство вашего статуса одного из лучших хоккеистов за всю историю этой замечательной игры", - говорится в письме Антонова, опубликованном на странице российской дипмиссии в Twitter.
Посол подчеркнул, что на протяжении последних 15 лет Овечкин по праву является "самым популярным спортсменом Вашингтона". "При этом, будучи мировой величиной в спорте, вы остаетесь истинным патриотом России. При первой возможности, несмотря на усталость и полученные повреждения, стремитесь надеть форму нашей сборной на крупнейших международных соревнованиях", - добавил Антонов, пожелав спортсмену "дальнейших успехов, побед и новых рекордов на ледовых аренах и за их пределами".
Награда имени Уэйна Гретцки вручается с 1999 года. Ее получают иностранцы, которые внесли большой вклад в развитие и продвижение хоккея в США. Овечкин стал 10-м лауреатом в истории премии. Первым награду получил сам Гретцки, после этого приз вручали таким известным хоккеистам и тренерам, как Горди Хоу (2000), Скотти Моррисон (2001), Скотти Боумэн (2002), Бобби Халл (2003), Херберт Брукс (2004), Мюррей Костелло (2012) и Эмиль Фрэнсис (2015). В 2008 году лауреатом посмертно стал советский тренер Анатолий Тарасов.
Карьера Овечкина
Овечкин был выбран под первым номером "Вашингтоном" на драфте НХЛ в 2004 году. В составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. За свою карьеру в НХЛ нападающий провел 1117 матчей и набрал 1244 (679 шайб + 565 результативных передач) очка.
Выступая за "Вашингтон", Овечкин семь раз завоевывал приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. За свою карьеру россиянин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, что является лучшим показателем среди действующих хоккеистов. На его счету три "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ).
С 2004 по 2019 год Овечкин сыграл за сборную России на 12 чемпионатах мира, завоевав три золота, два серебра и четыре бронзы.