Посол России в США поздравил Александра Овечкина с получением награды имени Уэйна Гретцки

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов в субботу поздравил российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина с получением награды имени Уэйна Гретцки от Зала хоккейной славы США, присуждаемой за вклад в развитие хоккея в Соединенных Штатах.

"Позвольте от всей души поздравить вас с получением награды имени Уэйна Гретцки. Вне всякого сомнения, данный приз, дополнив вашу и без того богатую коллекцию индивидуальных и командных трофеев, представляет собой очередное наглядное доказательство вашего статуса одного из лучших хоккеистов за всю историю этой замечательной игры", - говорится в письме Антонова, опубликованном на странице российской дипмиссии в Twitter.

Посол подчеркнул, что на протяжении последних 15 лет Овечкин по праву является "самым популярным спортсменом Вашингтона". "При этом, будучи мировой величиной в спорте, вы остаетесь истинным патриотом России. При первой возможности, несмотря на усталость и полученные повреждения, стремитесь надеть форму нашей сборной на крупнейших международных соревнованиях", - добавил Антонов, пожелав спортсмену "дальнейших успехов, побед и новых рекордов на ледовых аренах и за их пределами".

Награда имени Уэйна Гретцки вручается с 1999 года. Ее получают иностранцы, которые внесли большой вклад в развитие и продвижение хоккея в США. Овечкин стал 10-м лауреатом в истории премии. Первым награду получил сам Гретцки, после этого приз вручали таким известным хоккеистам и тренерам, как Горди Хоу (2000), Скотти Моррисон (2001), Скотти Боумэн (2002), Бобби Халл (2003), Херберт Брукс (2004), Мюррей Костелло (2012) и Эмиль Фрэнсис (2015). В 2008 году лауреатом посмертно стал советский тренер Анатолий Тарасов.