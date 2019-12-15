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Зимние олимпийские виды спорта

Российские саночники завоевали медали во всех видах программы на этапе Кубка мира в Канаде

Татьяна Иванова стала лучшей в женских личных соревнованиях и в спринте

ТАСС, 15 декабря. Третий в сезоне этап Кубка мира по санному спорту завершился в канадском Уистлере. Российские спортсмены попали на пьедестал во всех видах программы.

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Этап в Канаде закрывали спринтерские соревнования. Россиянка Татьяна Иванова заняла первое место в женском спринте с результатом 27,839 секунды. Второе место заняла американка Эмили Суини (27,883), третье - Андреа Воттер из Италии (27,903). Россиянка Виктория Демченко показала четвертый результат (27,907), Екатерина Катникова - девятый (27,952).

Россиянин Роман Репилов занял второе место в спринте среди мужчин, показав результат 36,456 секунды. Первое место занял австриец Райнхард Эггер (36,449), третьим стал его соотечественник Йонас Мюллер (36,493). Россиянин Семен Павличенко показал седьмое время (36,575).

В спринте в соревнованиях двоек россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли третье место, показав результат 27,763 секунды и отстав от победителей на 0,004 секунды. Победу одержал немецкий экипаж в составе Тони Эггерта и Саши Бенеккена (27,759), второе место заняли немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (отставание 0,003 секунды). Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов показали четвертый результат (+0,03), Владислав Южаков и Юрий Прохоров заняли 12-е место (+0,158).

На этапе в Уистлере, который стал третьим в сезоне-2019/20, россияне завоевали медали во всех видах программы. Ранее Роман Репилов одержал победу в личных соревнованиях среди мужчин, а Татьяна Иванова - среди женщин. Кроме того, бронзу в женских соревнованиях завоевала Виктория Демченко. Кашкин и Коршунов стали третьими в соревнованиях двоек.

Следующий этап пройдет в немецком Альтенберге 11 и 12 января.

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Зимние олимпийские виды спорта
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